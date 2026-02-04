Поиск

Оверчук заявил, что Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры относительно присоединения Армении к Евросоюзу займут много лет, если такая возможность появится, Еревану придется выбирать между ЕС и ЕАЭС, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Понятно, что если Армения когда-то захочет присоединиться к ЕС, то фактически сегодня такого официального процесса нет. Есть закон о стремлении, но и больше ничего нет. Если когда-то они начнут такого рода переговоры уже официально, то эти переговоры займут очень много лет", - сказал он журналистам.

Оверчук отметил, что Евросоюз изменился в сравнении с 1990-2000 годами, когда для многих "олицетворял общество, которое динамично развивается, помогает расширяться и развиваться странам, которые присоединяются к нему".

"Нужно будет, конечно же, смотреть на динамику самого Европейского Союза, во что он превращается. И здесь в том числе, конечно же, надо видеть и следить за теми заявлениями, которые идут сегодня из Европейской комиссии, из Брюсселя. А они связаны с тем, что Европейский союз из экономического союза превращается в военно-политический союз. Это тоже необходимо учитывать", - сказал он.

"Содержание Европейского союза меняется у нас на глазах. Готовы ли армяне присоединиться к военно-политическому союзу, который сегодня очень агрессивно настроен по отношению к Российской Федерации? Такой вопрос армяне тоже должны будут себе задать", - добавил Оверчук.

Он отметил, что в конечном итоге выбор Армении в пользу того или иного интеграционного объединения остается за ее народом.

"Об этом тоже много говорилось, и у нас, и в Армении Никол Воваевич (Пашинян, премьер Армении) говорил об этом, все понимают, что одновременно в двух интеграционных объединениях Армения находиться не сможет. Поэтому если когда-то такой выбор будет делаться, то этот выбор будет иметь комплексный характер с учетом и той динамики, которую сегодня мы видим в изменении сущности Европейского союза", - сказал Оверчук, отметив, что выбор Армении повлияет не только на экономические отношения, но и "на все остальные тоже".

"Там люди понимают, что связи очень прочные. И разрыв таких связей, конечно же, очень негативно отразится на экономике Армении, на уровне жизни в стране", - сказал он.

По словам российского вице-премьера, Армения понимает важность связи с Евразийским экономическим союзом.

"Но вместе с тем в Армении достаточно большое количество людей, в том числе и руководство страны, которые хотят сближения с Европейским Союзом. Они встречаются, разговаривают, подписывают документы. Прежде всего, это касается вопросов либерализации визового режима сейчас, вопросов внедрения стандартов Европейского Союза. Мы очень внимательно следим за вопросами, связанными со стандартами и техническими регламентами. Мы считаем это очень важно для сохранения общего рынка Евразийского экономического союза", - сказал Оверчук.

Он отметил, что те стандарты, которые Армения выбирает сегодня, не входят в противоречие с тем, что есть Евразийском экономическом союзе.

Оверчук прилетел в столицу Бразилии в составе российской делегации для участия в заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. На мероприятии, как ожидается, 5 февраля выступит премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Алексей Оверчук Армения ЕС ЕАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-начальник "Росжилкомплекса" арестован по подозрению в мошенничестве с жилфондом Минобороны

Оверчук заявил, что Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС

Что произошло за день: среда, 4 февраля

Цистерны грузового поезда с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области

Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента РФ

 Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента РФ

Подмосковные прокуроры направили в 2025 г. иски о возмещении ущерба от коррупции на 500 млн руб.

Задержана подозреваемая в нападении на сверстников в красноярской школе

 Задержана подозреваемая в нападении на сверстников в красноярской школе

В Красноярском крае все школы проверят на предмет профилактики буллинга

Россия будет отстаивать свои интересы на фоне движения Японии к ремилитаризации

 Россия будет отстаивать свои интересы на фоне движения Японии к ремилитаризации

Си Цзиньпин пригласил Путина с визитом в Китай в первой половине года
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8320 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });