Глава МИД Армении сказал, что Ереван сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС в надлежащее время

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Армения является членом ЕАЭС и примет решение по вопросу евроинтеграции в надлежащее время, заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

"Мы всегда говорили, что когда настанет время, когда поймем, что Армения должна сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, то этот выбор должен быть сделан. Ничего нового в этом нет", - сказал он армянским СМИ, комментируя заявление президента России Владимира Путина.

"На данный момент мы - члены ЕАЭС, продолжаем нашу деятельность там и не секрет, что народ Армении имеет европейские устремления. Когда придет время решений, решим. Мы сегодня - члены ЕАЭС, никто не говорил, что выходим", - заявил глава МИД Армении.

В минувшую субботу Путин выступил с инициативой о проведении референдума в Армении по вопросу об отношениях с ЕС и Россией.

"На мой взгляд, было бы правильным и по отношению к гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум", - сказал он журналистам.

"Это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично - провести референдум и спросить у граждан Армении. Каков будет их выбор? В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого интеллигентного и взаимовыгодного развода", - подчеркнул Путин.

Как сообщалось, с 4 по 5 мая в Ереване прошли саммиты Европейского политического сообщества и "ЕС - Армения". В мероприятии участвовали делегаты из более чем 30 стран. Ключевыми темами стали: безопасность, ситуация вокруг Украины и евроинтеграция Армении. Брюссель также анонсировал выделение Еревану военной помощи в размере 30 млн евро.

В свою очередь 7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Армению в нарушении обещаний не предпринимать действий против Москвы.