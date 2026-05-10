Поиск

Глава МИД Армении сказал, что Ереван сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС в надлежащее время

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Армения является членом ЕАЭС и примет решение по вопросу евроинтеграции в надлежащее время, заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

"Мы всегда говорили, что когда настанет время, когда поймем, что Армения должна сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, то этот выбор должен быть сделан. Ничего нового в этом нет", - сказал он армянским СМИ, комментируя заявление президента России Владимира Путина.

"На данный момент мы - члены ЕАЭС, продолжаем нашу деятельность там и не секрет, что народ Армении имеет европейские устремления. Когда придет время решений, решим. Мы сегодня - члены ЕАЭС, никто не говорил, что выходим", - заявил глава МИД Армении.

В минувшую субботу Путин выступил с инициативой о проведении референдума в Армении по вопросу об отношениях с ЕС и Россией.

"На мой взгляд, было бы правильным и по отношению к гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум", - сказал он журналистам.

В РоссииПрезидент РФ прокомментировал возможное вступление Армении в ЕСЧитать подробнее

"Это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично - провести референдум и спросить у граждан Армении. Каков будет их выбор? В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого интеллигентного и взаимовыгодного развода", - подчеркнул Путин.

Как сообщалось, с 4 по 5 мая в Ереване прошли саммиты Европейского политического сообщества и "ЕС - Армения". В мероприятии участвовали делегаты из более чем 30 стран. Ключевыми темами стали: безопасность, ситуация вокруг Украины и евроинтеграция Армении. Брюссель также анонсировал выделение Еревану военной помощи в размере 30 млн евро.

В свою очередь 7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Армению в нарушении обещаний не предпринимать действий против Москвы.

Армения Арарат Мирзоян ЕАЭС ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МИД Армении сказал, что Ереван сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС в надлежащее время

Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"

 Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"

Круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса достиг Канарских островов

 Круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса достиг Канарских островов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 мая

В Ормузском проливе застряли около 100 судов компаний Гонконга

 В Ормузском проливе застряли около 100 судов компаний Гонконга

Что произошло за день: суббота, 9 мая

Мадьяр стал премьером Венгрии

 Мадьяр стал премьером Венгрии

Китай в апреле на фоне дефицита нефти на рынке сократил ее импорт до минимума с 2022 г.

 Китай в апреле на фоне дефицита нефти на рынке сократил ее импорт до минимума с 2022 г.

Власти Швеции готовятся отпустить танкер Sea Owl 1 с российским экипажем на борту

Верховный правитель Малайзии пригласил Путина посетить его страну в 2027 году
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9339 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2138 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов