Атака беспилотников отражена в Азове и трех районах Ростовской области

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Беспилотники уничтожены в Азове и трех районах Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь утром в воскресенье.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Азов и трех районах: Неклиновском, Чертковском, Верхнедонском", - написал губернатор в своем канале в Мах.

Слюсарь добавил, что в Азове в результате падения БПЛА взрывной волной повреждено остекление в здании ДГТУ, пострадавших нет.

В настоящее время в регионе сохраняется беспилотная опасность.