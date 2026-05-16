Минобороны РФ сообщило о поражении 67 беспилотников ВСУ за два часа субботы

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что с 20:00 до 22:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники поражались над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Черного моря.