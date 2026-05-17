Нижегородский аэропорт принял 15 рейсов, направлявшихся в Москву

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода в связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве принимает рейсы, направлявшиеся в столицу, сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла.

"На текущий момент принято 15 рейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, выдаются еда и напитки", - говорится в сообщении.

Все службы нижегородского аэропорта работают в усиленном режиме.