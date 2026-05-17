Пожар на АЗС в Пятигорске ликвидирован

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Пожар, возникший после взрыва на АЗС в Пятигорске (Ставропольский край), потушен полностью, сообщает МЧС РФ.

"Пожар в Пятигорске полностью потушен ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу на газовой автозаправке в Пятигорске при разгрузке автомобиля-газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, причина - нарушение техники безопасности. Площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м. Пострадали шесть человек, они госпитализированы. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

В многоквартирном доме рядом с местом ЧП выбиты окна в 17 квартирах, сами квартиры, жители и имущество не пострадали. Взрывной волной повреждены несколько магазинов, от пожара также пострадали несколько производственных зданий.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью, инцидент произошел на заправке "Росгаз".

СУ СКР по региону по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Прокуратура Ставрополья проводит проверку исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности.