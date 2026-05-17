Поиск

В Подмосковье в результате атаки беспилотников погибли три человека

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Московской области в результате массированной атаки БПЛА погибли три человека, сообщил глава региона Андрей Воробьев утром в воскресенье.

"Химки (мкр. Старбеево) - в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там обломки БПЛА попали в строящийся дом", - написал Воробьев в своем канале в Мах.

Он добавил, что беспилотники повредили многоквартирные и частные дома в Красногорске и Истре. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина.

Еще один частный дом загорелся в результате падения БПЛА в деревне Субботино (Наро-Фоминский округ).

Кроме того, атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, добавил Воробьев.

Андрей Воробьев Мытищи Подмосковье Химки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В результате атаки дронов на Москву, по предварительным данным, ранено 12 человек

В Подмосковье в результате атаки беспилотников погибли три человека

Аэропорт Краснодара временно закрыт

 Аэропорт Краснодара временно закрыт

Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 64

Пожар на АЗС в Пятигорске ликвидирован

Минобороны РФ сообщило о поражении 67 беспилотников ВСУ за два часа субботы

Что произошло за день: суббота, 16 мая

Ряд магазинов поврежден в результате взрыва на АЗС в Пятигорске

 Ряд магазинов поврежден в результате взрыва на АЗС в Пятигорске

Лихачев сообщил об ударе дрона по трубопроводу вдоль машинных залов ЗАЭС

Лихачев заявил о возобновлении работ на АЭС "Бушер" в Иране
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9427 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2213 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов