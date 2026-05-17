В Подмосковье в результате атаки беспилотников погибли три человека

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Московской области в результате массированной атаки БПЛА погибли три человека, сообщил глава региона Андрей Воробьев утром в воскресенье.

"Химки (мкр. Старбеево) - в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там обломки БПЛА попали в строящийся дом", - написал Воробьев в своем канале в Мах.

Он добавил, что беспилотники повредили многоквартирные и частные дома в Красногорске и Истре. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина.

Еще один частный дом загорелся в результате падения БПЛА в деревне Субботино (Наро-Фоминский округ).

Кроме того, атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, добавил Воробьев.