Российские военные заявили об уничтожении почти сотни пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Запад", "Север" и "Южной" уничтожили 99 украинских пунктов управления беспилотниками, заявили российские военные в среду.

"Вскрыты и уничтожены 56 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

По словам представителя группировки "Север" Василия Межевых, за сутки уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 37 беспилотников самолетного типа и 37 тяжелых боевых октокоптеров ВСУ.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 12 антенн связи и БПЛА, два терминала Starlink, три наземных робототехнических комплекса, поражены четыре пункта управления БПЛА, а также 43 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ", - заявил начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.