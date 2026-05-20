РФПИ и китайская CADG договорились о партнерстве

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и China Architecture Design & Research Group Co., Ltd. (CADG) объявили о стратегическом партнерстве в сфере городской, транспортной, логистической, социальной и промышленной инфраструктуры, а также в области комплексного территориального планирования, "умных" городов и гражданского строительства.

Соответствующее соглашение подписано в рамках официального визита президента России Владимира Путина в Китай.

В периметр партнерства войдут проекты, реализуемые в контексте развития международных транспортных коридоров, повышения связанности регионов двух стран и укрепления инвестиционного взаимодействия между Россией и Китаем, сообщил РФПИ.

Стороны также сфокусируются на логистических проектах, включая строительство и модернизацию аэропортов, железнодорожных узлов, морских и речных портов, развитие мультимодальных логистических хабов в России и Китае.

Ожидается, что РФПИ и CADG также будут сотрудничать в сфере технологического обмена и внедрения архитектурных, инженерных и строительных решений.

РФПИ и CADG совместно с другими профильными партнерами планируют сотрудничество в рамках дорожной карты по реализации проекта строительства китайско-российского экономического, торгового и культурного центра в Пекине.

CADG - один из лидеров отрасли в Китае, в портфеле группы - крупные объекты транспортной, культурной, спортивной, коммерческой и городской инфраструктуры, в том числе проекты, связанные с инфраструктурой зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, аэропортовыми терминалами, железнодорожными объектами.

Также на полях визита президента РФ в Китай было объявлено о том, что РФПИ, группа компаний "Цзиньмань Холдинг" (Jinman Group), представляющая Демонстрационную зону регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай-ШОС", и Российско-Китайская гильдия коммерции (РКГК) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие российско-китайского экономического взаимодействия, поддержку совместных инвестпроектов и расширение делового сотрудничества в странах ШОС.

Ключевым направлением сотрудничества станет развитие проектов в инфраструктуре, промышленности и других приоритетных секторах на территории государств-членов ШОС. Jinman Group предоставит доступ к своим финансовым механизмам, фондам и инфраструктуре для структурирования и финансирования таких проектов, в том числе с использованием возможностей Инвестиционного фонда сотрудничества Китая и Центральной Азии, созданного в рамках Финансовой платформы ШОС, сообщил РФПИ.

РФПИ, в свою очередь, будет содействовать отбору перспективных проектов, а также привлечению ведущих суверенных фондов-партнеров к их проработке и реализации. РКГК будет формировать пул потенциальных проектов за счет взаимодействия с деловым сообществом, проводить предварительный отбор инвестиционных возможностей.