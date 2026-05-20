Россияне смогут самостоятельно заблокировать себе входящие звонки из-за границы

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство доработало второй пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, в котором предусмотрено введение механизма установления гражданами запрета на звонки себе из-за границы, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

В первоначальной версии законопроекта запрет на вызовы из-за рубежа предлагалось устанавливать по умолчанию с возможностью последующего снятия через Госуслуги.

"Мы доработали положение об ограничении вызовов с зарубежных номеров. Пользователь сможет самостоятельно установить такой самозапрет на Госуслугах - по аналогии с самозапретами на оформление кредитов и сим-карт", - сказал Григоренко в кулуарах конференции ЦИПР-2026.

Кроме того, в проекте предусмотрено введение обязанности операторов связи маркировать звонки из-за границы, "чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова", сообщил вице-премьер.

Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесён правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. В мае ожидается его рассмотрение во втором чтении. Проект включает в себя широкий комплекс мер - от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учёта платежных карт.

Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте 2025 года, основные его положения вступили в силу в сентябре прошлого года.

По результатам реализуемых правительством мер за 2025 год количество преступлений с применением информационных технологий сократилось на 12%. При этом по итогам трех месяцев 2026 года зарегистрировано почти на 30% меньше киберпреступлений, чем в первом квартале 2025 года, уточнили в аппарате Григоренко.

В настоящее время правительство уже приступило к разработке третьего пакета мер.