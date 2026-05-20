Поиск

Россияне смогут самостоятельно заблокировать себе входящие звонки из-за границы

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство доработало второй пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, в котором предусмотрено введение механизма установления гражданами запрета на звонки себе из-за границы, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

В первоначальной версии законопроекта запрет на вызовы из-за рубежа предлагалось устанавливать по умолчанию с возможностью последующего снятия через Госуслуги.

В РоссииВторой пакет мер против кибермошенничества дополнен механизмом борьбы с "одноразовыми" симкамиЧитать подробнее

"Мы доработали положение об ограничении вызовов с зарубежных номеров. Пользователь сможет самостоятельно установить такой самозапрет на Госуслугах - по аналогии с самозапретами на оформление кредитов и сим-карт", - сказал Григоренко в кулуарах конференции ЦИПР-2026.

Кроме того, в проекте предусмотрено введение обязанности операторов связи маркировать звонки из-за границы, "чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова", сообщил вице-премьер.

Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесён правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. В мае ожидается его рассмотрение во втором чтении. Проект включает в себя широкий комплекс мер - от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учёта платежных карт.

Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте 2025 года, основные его положения вступили в силу в сентябре прошлого года.

По результатам реализуемых правительством мер за 2025 год количество преступлений с применением информационных технологий сократилось на 12%. При этом по итогам трех месяцев 2026 года зарегистрировано почти на 30% меньше киберпреступлений, чем в первом квартале 2025 года, уточнили в аппарате Григоренко.

В настоящее время правительство уже приступило к разработке третьего пакета мер.

Дмитрий Григоренко Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт Пулково снова приостановил работу

 Аэропорт Пулково снова приостановил работу

ВМС США обнаружили 10 морских мин в Ормузском проливе

 ВМС США обнаружили 10 морских мин в Ормузском проливе

Состоялся первый полет прототипа истребителя Су-57 в двухместном варианте

 Состоялся первый полет прототипа истребителя Су-57 в двухместном варианте

Что произошло за день: вторник, 19 мая

Калининградский губернатор спокойно отреагировал на слова главы МИД Литвы о нападении

 Калининградский губернатор спокойно отреагировал на слова главы МИД Литвы о нападении

Суд отменил решение о признании авторства песен "Ласкового мая" за продюсером Разиным

 Суд отменил решение о признании авторства песен "Ласкового мая" за продюсером Разиным
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2255 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9487 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов