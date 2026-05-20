Второй пакет мер против кибермошенничества дополнен механизмом борьбы с "одноразовыми" симками

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в законопроект о борьбе с кибермошенничеством новую меру, которая позволит пресечь использование злоумышленниками "одноразовых" сим-карт, сообщил журналистам в кулуарах ЦИПР-2026 заместитель председателя правительства России - руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

"Дополнили законопроект новым механизмом, который нацелен на борьбу с "одноразовыми" симками. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро "избавиться" от симки, которую он использовал во вред людям", - сказал Григоренко.

"При этом для обычных абонентов никаких обременений не будет. Оператор перестанет взимать абонентскую плату, если пользователь уведомит его, что хочет отказаться от услуг связи. Такую обязанность для операторов мы зафиксировали в законопроекте", - добавил он.

Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесён правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. В мае ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении. Он включает в себя широкий комплекс мер - от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учёта платежных карт. Второй пакет мер подготовлен в продолжение закона о борьбе с кибермошенничеством, ранее разработанного правительством. В закон вошло порядка 30 мер, направленных на противодействие телефонному и кибермошенничеству. По результатам реализуемых правительством мер за 2025 год количество преступлений с применением информационных технологий сократилось на 12%. При этом по итогам трех месяцев 2026 года зарегистрировано почти на 30% меньше киберпреступлений, чем в первом квартале 2025 года.

Дмитрий Григоренко Госдума
