Ограничения на авиамаршрутах в направлении Калининграда сняты

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград и обратно сняты, заявила Росавиация в среду.

"Временные ограничения для полетов в/из Калининграда сняты. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении ведомства в канале в Мах.

Росавиация в ночь на среду сообщала, что из-за временных ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области возможны корректировки в расписании в аэропорту Храброво в Калининграде.

