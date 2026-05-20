Корректировки в расписании рейсов возможны в калининградском аэропорту

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В калининградском аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области, сообщили в Росавиации.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.