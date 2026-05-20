Поиск

Глава Минтранса РФ назвал неплохой текущую ситуацию с погрузкой РЖД

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Операционные показатели ОАО "Российские железные дороги" сейчас демонстрируют положительную динамику, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин журналистам в Пекине на полях официального визита президента Владимира Путина в Китай.

"Сегодня у РЖД достаточно неплохая ситуация с погрузкой. В принципе, динамика весьма позитивная", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, принимало ли правительство решение о продаже доли в АО "Федеральная грузовая компания" для привлечения средств на реализацию инвестпрограммы "Российских железных дорог".

Такого решения на данный момент не принималось, отметил Никитин.

Как сообщалось, погрузка РЖД в январе-апреле составила 363,7 млн тонн, на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в апреле погрузка на сети РЖД выросла на 1,9%.

ФГК была создана в ходе реформы железнодорожного транспорта на базе парка РЖД, это один из крупнейших железнодорожных операторов в стране. В январе газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщила, что РЖД могут продать 49% ФГК за 44 млрд руб. в рамках плана по улучшению финансового положения.

В середине марта глава РЖД Олег Белозеров в интервью "Интерфаксу" сообщил, что холдинг прорабатывает варианты привлечения инвестора в ФГК. "Решение по продаже ФГК не принято. А вот вопрос проработки возможности продажи - такое поручение у нас есть, мы им занимаемся, мы оцениваем, для того чтобы предложить дальнейшие действия. Контроль мы точно будем предлагать оставить за "Российскими железными дорогами", - говорил он.

Андрей Никитин Минтранс РЖД ФГК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лидеры РФ и КНР подписали заявление о укреплении партнерства и стратегического взаимодействия

Два промобъекта повреждены в Нижегородской области из-за падения обломков БПЛА

Кремль заявил об отсутствии смысла сравнивать церемониалы визитов Путина и Трампа в КНР

 Кремль заявил об отсутствии смысла сравнивать церемониалы визитов Путина и Трампа в КНР

Песков сказал, что заявления Литвы о возможной атаке на Калининград граничат с безумием

Дмитриев анонсировал скорый визит Уиткоффа в Россию

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергообеспечения железной дороги на Кубани

Аэропорт Пулково снова приостановил работу

 Аэропорт Пулково снова приостановил работу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9492 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2255 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов