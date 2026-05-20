Глава Минтранса РФ назвал неплохой текущую ситуацию с погрузкой РЖД

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Операционные показатели ОАО "Российские железные дороги" сейчас демонстрируют положительную динамику, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин журналистам в Пекине на полях официального визита президента Владимира Путина в Китай.

"Сегодня у РЖД достаточно неплохая ситуация с погрузкой. В принципе, динамика весьма позитивная", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, принимало ли правительство решение о продаже доли в АО "Федеральная грузовая компания" для привлечения средств на реализацию инвестпрограммы "Российских железных дорог".

Такого решения на данный момент не принималось, отметил Никитин.

Как сообщалось, погрузка РЖД в январе-апреле составила 363,7 млн тонн, на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в апреле погрузка на сети РЖД выросла на 1,9%.

ФГК была создана в ходе реформы железнодорожного транспорта на базе парка РЖД, это один из крупнейших железнодорожных операторов в стране. В январе газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщила, что РЖД могут продать 49% ФГК за 44 млрд руб. в рамках плана по улучшению финансового положения.

В середине марта глава РЖД Олег Белозеров в интервью "Интерфаксу" сообщил, что холдинг прорабатывает варианты привлечения инвестора в ФГК. "Решение по продаже ФГК не принято. А вот вопрос проработки возможности продажи - такое поручение у нас есть, мы им занимаемся, мы оцениваем, для того чтобы предложить дальнейшие действия. Контроль мы точно будем предлагать оставить за "Российскими железными дорогами", - говорил он.