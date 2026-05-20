Россияне с 1 июня будут получать судебную корреспонденцию через "Госуслуги"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Письма из судов с 1 июня будут поступать к гражданам России через "Госуслуги", сообщил на семинаре-совещании по вопросам обеспечения деятельности мировой юстиции председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

"Хочу проинформировать, что с 1 июня текущего года планируется обеспечить полную возможность получения судебной корреспонденции на "Госуслугах"", - сказал он.

По его словам, это позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, сторонам - оперативно получать извещения и документы, а судам - снизить нагрузку и издержки, связанные с отправкой корреспонденции.

В планах также введение дистанционного участия в судебных процессах через портал и создание отдельного судебного раздела в личном кабинете, продолжил Краснов. Для этого в настоящее время происходит процесс адаптации возможностей портала Госуслуг к введению электронного судопроизводства судами всех уровней.

"Убежден, реализация этих мер уже в ближайшем будущем позволит сделать отправление правосудия более удобным и доступным для людей, снизить нагрузку и освободить судей от рутины, в том числе несвойственных обязанностей. Для этого, в том числе, пилотируются наиболее приемлемые для отечественной судебной системы решения по автоматизации процессуальных задач с использованием нейронных сетей", - сказал председатель ВС.

Игорь Краснов Госуслуги Верховный суд
В Кремле подтвердили скорый визит в РФ Уиткоффа и Кушнера

FT назвала Меркель и Драги кандидатами на роль переговорщика ЕС с Россией

Песков допустил теоретическую возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

