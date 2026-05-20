Председатель ВС поручил подготовить стандарты организации работы мировых судей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил о необходимости формирования единого стандарта организации деятельности мировых судей в стране. Он сказал об этом на семинаре-совещании по вопросам обеспечения деятельности мировой юстиции.

"Мною Судебному департаменту поручено разработать единые минимальные стандарты ресурсного обеспечения деятельности мировых судей, а также унифицированные подходы к использованию ведомственных информационных систем", - сказал он.

По словам Краснова, существующая модель, при которой материально-техническое и организационное обеспечение мировых судов зависит от возможностей субъектов, порождает существенную дифференциацию условий работы судейского корпуса. При этом остается немало неразрешенных вопросов - от ненадлежащего состояния зданий до отсутствия у мировых судей всего необходимого для качественного отправления правосудия.

"Среди причин - недофинансирование в субъектах, разные подходы к правовому регулированию и нормативам материально-технического обеспечения мировых судов, не всегда конструктивное взаимодействие с региональными властями", - сказал он.

Глава Верховного суда напомнил о существенной загруженности мировых судей. Так, ежемесячно мировой судья в среднем разрешает около 500 дел. В первую очередь, это гражданские и административные дела, семейные и имущественные споры. В 2025 году мировыми судьями в общей сложности рассмотрено свыше 27 млн дел.