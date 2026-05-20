В Кремле считают заявления Зеленского о плане ударов не способствующими урегулированию

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Заявления Владимира Зеленского о том, что Украина подготовила план ударов по России на июнь, не способствуют выходу на мирное урегулирование конфликта, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, снова и снова мы слышим воинственные заявления. Это не те заявления, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры", - сказал он.

"Собственно, лишний раз это подчеркивает и доказывает, кто является главным препятствием на пути выхода на мирные рельсы. Это Зеленский и его режим", - сказал Песков.