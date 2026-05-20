График встреч Путина на саммите АТЭС будет верстаться позже

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - График встреч президента РФ Владимира Путина на саммите АТЭС в Китае будет верстаться позже, заявил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин подтвердил свою готовность принять участие, приехать (на саммит АТЭС). Посмотрим, кем будут остальные участники, которые будут в Китае. Наверняка, будет верстаться график двусторонних встреч", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что о трехстороннем формате речь не идет.

"Саммиты проводят для того, чтобы на их "полях" проводить самые разнообразные встречи с участниками", - сказал представитель Кремля.