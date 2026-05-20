Россия и Китай активизируют сотрудничество в исследованиях Луны и дальнего космоса

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай договорились системно повышать уровень взаимодействия в ключевых областях космической деятельности, включая Международную научную лунную станцию, исследование Луны и дальнего космоса, говорится в совместном заявлении по итогам российско-китайских переговоров в Пекине.

"Стороны договорились продолжать реализацию масштабных космических проектов, отвечающих общим интересам России и Китая и включенных в национальные космические программы, активно продвигать сотрудничество и на системной основе повышать уровень взаимодействия в ключевых областях космической деятельности, включая Международную научную лунную станцию, исследование Луны и дальнего космоса", - говорится в документе.

"Стороны решили углублять взаимовыгодные контакты в области спутниковой навигации, активно реализовывать российско-китайскую дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026-2030 годы, обеспечивать взаимодополняемость навигационных систем "ГЛОНАСС" и "Бэйдоу" в интересах пользователей всех стран мира", - говорится в заявлении.

8 мая 2025 года "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции.

По условиям межправительственного соглашения, Россия и Китай в рамках создания МНЛС запланировали провести пять совместных миссий для размещения модулей на орбите и поверхности Луны.

ГЛОНАСС Китай Роскосмос Луна МНЛС Бэйдоу
