Россия и Китай осуждают любые враждебные действия между ядерными державами

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай осуждают любые провокации и враждебные действия между ядерными державами, ведущие к ущемлению их коренных интересов в области безопасности и повышению стратегических рисков, говорится в совместном заявлении Москвы и Пекина.

Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.

"Стороны осуждают любые провокации и враждебные действия одних ядерных государств в отношении других государств, обладающих ядерным оружием, ведущие к ущемлению их коренных интересов в области безопасности и повышению стратегических рисков", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что "некоторые ядерные государства в слепой вере в "право сильного" пытаются получить абсолютное военное преимущество, занимаются передовым размещением военно-стратегической инфраструктуры и соответствующих наступательных и оборонительных вооружений в непосредственной близости к другим государствам, обладающим ядерным оружием, бесконтрольно расширяют военные альянсы вразрез с принципом равной и неделимой безопасности, увеличивая тем самым напряженность в отношениях между ядерными государствами".

Россия и Китай призывают остальные страны, подписавшие Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года, неукоснительно и в полной мере придерживаться его содержания.

Китай КНР
