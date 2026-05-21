Подросток из Нефтеюганска получил условный срок за поджог машин с патриотической символикой

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийском автономном округе суд назначил условный срок подростку из Нефтеюганска по уголовному делу о поджоге машин с патриотической символикой по указанию телефонных мошенников, сообщило УМВД по региону.

"Суд признал югорчанина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

По информации УМВД, в июне 2025 года в полицию Нефтеюганска поступили сообщения о возгорании автомобилей в разных микрорайонах города. Три иномарки получили значительные повреждения, владельцу четвертого автомобиля удалось спасти смашину.

Осмотр мест происшествий и изъятые вещественные доказательства указывали на умышленные поджоги. По подозрению в совершении преступлений был задержан девятиклассник. Он рассказал, что поджег автомобили, следуя полученным по телефону указаниям. Ему несколько раз звонили якобы "заведующая его школы" и "сотрудники правоохранительных органов", которые рассказали о взломе "Госуслуг", о необходимости перевести деньги на "безопасный счет", о том, что деньги ушли на финансирование запрещенной организации. Поэтому, по словам звонивших, его маму и сестру могут арестовать, и чтобы их спасти, надо выполнить задание.

"Затем школьнику поступило задание о поиске автомобилей с патриотической символикой, которые необходимо поджечь. Мошенники убедили несовершеннолетнего в том, что после выполнения задания его родственницы не будут привлечены к уголовной ответственности. Парень приобрел в одном из магазинов города легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею транспортные средства и поджег зажигалкой", - говорится в сообщении.

По фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК (покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества).