Российские военные нейтрализовали в ночь на четверг 121 беспилотник ВСУ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 20:00 мск среды до 07:00 мск четверга перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотник самолетного типа, заявили в четверг в Минобороны РФ.

Уточняется, что БПЛА нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Калмыкией, Крымом и акваторией Каспийского моря.

Позднее администрация Брянской области проинформировала об уничтожении минувшей ночью 23 беспилотников самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

В Ростовской и Воронежской областях в ночь на четверг было ликвидировано более 30 и семи беспилотников соответственно, сообщали главы регионов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 мая 2026 года Военная операция на Украине
