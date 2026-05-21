Поиск

Три человека ранены после атаки дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Три человека ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате ночной атаки украинских беспилотников, сообщает утром в четверг региональный оперштаб.

"В городе Шебекино дрон нанес удар по движущемуся автомобилю. Два молодых человека, 18 и 20 лет, были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу бойцами самообороны. У одного из пострадавших диагностированы минно-взрывная травма и мелкие осколочные ранения живота, у другого - слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки", - говорится в сообщении в канале оперштаба в Мах.

Кроме этого, добавили в оперштабе, в поселке Маслова Пристань от атаки FPV-дрона на ГАЗель мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

Белгородская область дроны пострадавшие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ доставило в Белоруссию ядерные боеприпасы в рамках учений

Лавров считает, что Вашингтон утратил интерес к украинскому урегулированию

Что произошло за день: среда, 20 мая

В РКН заявили, что GitHub в РФ не блокируется

Путин: перспективы сотрудничества России и Китая поистине безграничны. Обобщение

 Путин: перспективы сотрудничества России и Китая поистине безграничны. Обобщение

Калужский аэропорт возобновил прием самолетов через два дня после введения ограничений

ЦБ попросил Арбитраж Москвы обратить решение по иску к Euroclear к немедленному исполнению

 ЦБ попросил Арбитраж Москвы обратить решение по иску к Euroclear к немедленному исполнению

Бывшие активы Шефлера в Калининграде выставлены на продажу за 1,1 млрд рублей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2269 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9502 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов