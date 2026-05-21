Три человека ранены после атаки дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Три человека ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате ночной атаки украинских беспилотников, сообщает утром в четверг региональный оперштаб.

"В городе Шебекино дрон нанес удар по движущемуся автомобилю. Два молодых человека, 18 и 20 лет, были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу бойцами самообороны. У одного из пострадавших диагностированы минно-взрывная травма и мелкие осколочные ранения живота, у другого - слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки", - говорится в сообщении в канале оперштаба в Мах.

Кроме этого, добавили в оперштабе, в поселке Маслова Пристань от атаки FPV-дрона на ГАЗель мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.