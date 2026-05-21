Два человека погибли при атаке беспилотников на Сызрань

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Сызрань в Самарской области, есть пострадавшие, сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

"С прискорбием сообщаю: из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь", - говорится в сообщении.

Для безопасности полетов Росавиация ночью 21 мая ввела ограничения в аэропорту Самары (Курумоч). Глава региона информировал о введении в области режима "Ковер".

По данным Минобороны, в ночь на четверг силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа над девятью регионами, включая Самарскую область, а также над акваторией Каспийского моря.