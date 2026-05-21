"Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

К марту вторичный рынок легковых авто вырос на 14,1%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В России вторичный рынок легковых автомобилей в апреле 2026 года вырос в годовом выражении на 6,4%, до 542,2 тысячи штук, показав помесячный рост на 14,1%, подсчитали в "Автостате".

Лидерство в марочной структуре сохраняет Lada - в апреле было реализовано 126,1 тысячи пробеговых машин российской марки (-6,8% г/г и +12,7% м/м). На втором месте по-прежнему японская Toyota с результатом в 56,4 тысячи штук (+13,6% г/г и +12,1% м/м). Далее следуют южнокорейские Kia и Hyundai с результатами 29,7 тысячи штук (+6,4% г/г и +17,2% м/м) и 28,8 тысячи (+6,2% г/г и +14,6% м/м) соответственно. Пятерку замыкает немецкий Volkswagen - в апреле продано 24,5 тысячи таких машин с пробегом (+21,9% г/г и +14,7% м/м).

Как отмечают в "Автостате", все марки из десятки самых продаваемых в апреле показали двузначный помесячный рост. Год к году снижение сделок зафиксировано только у Lada.

Самой популярной моделью вторичного рынка в апреле была "семерка" (Lada 2107) - было продано 10,5 тысяч машин (-19,3% г/г и +12,5% м/м). Продажи пробеговых Kia Rio составили 10,3 тысячи штук (+5,9% г/г и +18,3% м/м), Hyundai Solaris - 10 тысяч штук (+5% г/г и +16% м/м). В пятерку лидеров вторичного рынка в марте также попали внедорожник Lada 4x4 с результатом 9,5 тысяч машин (+4,7% г/г и +10,4% м/м) и Toyota Corolla - также 9,5 тысяч единиц (+20,2% г/г и +14,1% м/м).

По сравнению с мартом все модели в апреле оказались "в плюсе". Отрицательная динамика продаж зафиксирована только у Lada 2107, а также Lada 2114 (-15% м/м) и Lada Priora (-7,9% м/м).

Замначальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин обращает внимание на рост объемов импорта в Россию автомобилей с пробегом.

"Так, в апреле было ввезено 41,4 тысячи б/у легковых машин, что является максимальным показателем за месяц в 2026 году. При этом он еще на 9% больше, чем в апреле 2025 года. Среди марок тут лидирует Toyota, а из моделей самой импортируемой является Honda Freed. Традиционно больше всего автомобилей с пробегом ввозится из Японии, на долю которой в середине весны пришлось почти 60% от общего объема. Второе место здесь занял Китай (22,7%), а замкнула тройку лидеров Южная Корея (7,7%)", - отмечает эксперт.

За январь-апрель 2026 года вторичный легковой авторынок вырос на 5,1%, до 1 886 213 штук.