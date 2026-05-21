Минобороны РФ доставило в Белоруссию ядерные боеприпасы в рамках учений

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения ракетной бригады в Белоруссии в ходе учений ядерных сил, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков", - уточнили в ведомстве.

Российское Минобороны в четверг распространило кадры этапа учений ядерных сил на белорусской территории.

Как сообщалось, что с 19 по 21 мая Россия проводит учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.

По словам российских военных, к учению привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, дальняя авиация, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

По данным Минобороны России, всего в учении задействованы более 64 тыс. человек, свыше 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь - стратегические атомные подлодки.

"В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь", - проинформировало министерство 19 мая.

20 мая Минобороны РФ заявило, что в рамках учений ядерных сил отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности. "Обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад", - сообщило ведомства.

