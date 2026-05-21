Россиянин приговорен к 25 годам колонии за поджоги релейных шкафов и автобусов МВД

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам колонии гражданина России Дмитрия Балога за поджоги релейных шкафов на железной дороге, а также автобусов МВД, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а остаток срока - в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Как установили следствие и суд, в апреле 2023 года осужденный связался с признанной в России террористической организацией и под руководством ее представителей поджег два релейных шкафа у железнодорожной станции "Белые Столбы" Павелецкого направления МЖД, оборудование операторов сотовой связи, а также три служебных автобуса МВД и легковой автомобиль.

По данным ФСБ, он также собрал и передал украинской стороне сведения о режиме охраны, основных элементах инфраструктуры и местах размещения военной техники на территории двух войсковых частей ПВО Московского региона. Позднее Балог пытался проникнуть на эти объекты Минобороны для совершения новых поджогов.

Следственной службой УФСБ по Москве и Московской области в отношении Балога было возбуждено и расследовано уголовное дело по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, 2 эпизода), пп. "а" и "б" ч. 2 ст. 281 (диверсия, 2 эпизода), ч. 3 ст. 30 и пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 281 (покушение на совершение диверсии), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 281.3 (участие в диверсионном сообществе), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ст. 275 (государственная измена) УК России.