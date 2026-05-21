МИД РФ заявил о готовности помочь Ирану и США в реализации возможных итогов переговоров

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россия настроена оказать содействие Ирану и США в осуществлении решений, которые могут быть согласованы в ходе переговоров по урегулированию кризиса вокруг Исламской республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия в полной мере настроена на оказание содействия Тегерану и Вашингтону в осуществлении решений, которые могут быть ими достигнуты в ходе переговоров", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тегеран в рамках переговорного процесса с Вашингтоном выразил готовность передать обогащенный уран России при "определенных условиях". Представителя МИД РФ спросили, о каких условиях идет речь и контактировал ли Вашингтон с Москвой по этому вопросу.

"Убеждены, что данная проблема может быть урегулирована только политико-дипломатическими методами с опорой на международное право и при должном учете законных интересов Исламской Республики Иран", - сказала Захарова, добавив, что детали ирано-американских переговоров - "эта та часть, которая остается за закрытыми дверями пока".

Как указала представитель внешнеполитического ведомства, незыблемость права Ирана "на развитие мирной атомной программы в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия" - принципиальная позиция России.

"Решение о том, как распоряжаться данным правом, в том числе в контексте обогащения урана и имеющегося в его распоряжении ядерного материала, может принимать только сам иранский народ", - подчеркнула Захарова.

МИД РФ США Иран
