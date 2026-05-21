Порядка 80% содержания поменялось в ЕГЭ с 2013 года

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что с 2013 года в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) поменялось порядка 80% содержания, необходимо идти в ногу со временем.

"У нас кроме названия, наверное, - Единый государственный экзамен - на 80% в принципе поменялось и содержательно, и подходы к проведению экзамена", - сказал Музаев в ходе "горячей линии" в четверг.

По его словам, экзамену необходим ребрендинг, а не замена. "ЕГЭ впитал стереотипы. (...) Поэтому он впитал в себя вот эту информацию и как-то переребрендить легче, чем убрать вот этот негатив в адрес этого названия. Больше всего как раз-таки стереотип у тех, кто никогда не участвовал в процедуре. (...) Поэтому, да, легче сейчас переребрендить, чем что-то ещё менять", - отметил глава Рособрнадзора.

Он подчеркнул, что ведомство постоянно дорабатывает механизмы и процедуры экзамена. "И дальше мы не собираемся оставаться на месте. У нас будут и дальше изменения. Мы должны все время идти в ногу со временем. Если мы останавливаемся, то мы накопительно придём к тому, что снова будет взрыв недовольства (...), мы снова придём в какую-то кризисную ситуацию, похожую на 13-й год (2013-й - ИФ)", - сказал Музаев.

Ведомство находится на связи с сообществом, экспертами, родителями и учителями, поэтому ЕГЭ все время меняется, изменения динамичные, но не болезненные, добавил он.

Глава Рособрнадзора также сообщил, что планов по увеличению числа обязательных экзаменов в ЕГЭ в ближайшее время нет. "Мы не сторонники увеличения количества обязательных экзаменов в Едином государственном экзамене, и в ближайшем будущем таких планов нет", - подчеркнул он.