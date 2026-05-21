Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

Темп прироста числа банкротств граждан замедлился

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Темп прироста числа банкротств граждан в России в первом квартале 2026 года замедлился, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru), представленные на конференции "Банкротства физических лиц. Новые реалии".

Статус банкрота через суд в январе-марте получили 137 466 граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП). Это на 13,7% больше, чем в первом квартале 2025 года (120 937); годом ранее в аналогичный период прирост составлял 34,7% к данным за 2024 год. При этом темп роста числа банкротств ИП, доля которых в общем числе дел о несостоятельности относительно невелика (5,9%), выше среднего значения - плюс 29% по сравнению с I кварталом 2025 года.

Замедляется скорость прироста числа дел для банкротств граждан, которые проводятся через многофункциональные центры (МФЦ). В первые три месяца 2026 года было возбуждено 16 411 таких дел, это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Годом ранее в эти же месяцы число таких банкротств увеличилось на 23,6% по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Еще одна наблюдаемая тенденция - рост популярности процедур реструктуризации долгов. В первом квартале суды утвердили 1 149 планов реструктуризации, это в 2,4 раза больше, чем годом ранее за аналогичный период - 477. Их доля в общем числе процедур выросла до 0,8% с 0,4% годом ранее. Мировых соглашений значительно меньше, но и их число несколько увеличилось: с 152 до 158 за те же периоды.

В основном процедурой банкротства пользуются должники в возрасте от 25 до 54 лет (77% и 75% в I квартале 2026 г и аналогичном периоде 2025 г соответственно). Доля пенсионеров сократилась с 17% до 14%, а молодежи (до 25 лет) - увеличилась с 8% до 9%.

За весь период существования процедуры банкротства через нее прошли 2 221 082 гражданина, в том числе 7 506 человек (0,3%) - два и более раза. Закон позволяет человеку самому инициировать процедуру через пять лет после завершения первой, кредиторы вправе обратиться в суд и до истечения этого срока.

Сопровождали дела о несостоятельности граждан 13 608 арбитражных управляющих, при этом 90% процедур провели 2 877 из них.

Судя по информации о структуре требований кредиторов, которая собрана с сентября 2024 по март 2026 года, 55% требований к должникам предъявляют банки, 20% - коллекторы, 19% - ФНС, 3% - компании, еще 4% - прочие кредиторы.

Результаты процедур

В большинстве случаев гражданин освобождается от непогашенных долгов, но не всегда. В I квартале текущего года суды отказали в этом 2 218 банкротам (2% дел). Количество таких случаев выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По закону отказ в списании непогашенных обязательств возможен, в частности, если гражданин привлечен к ответственности за неправомерные действия при банкротстве, либо он не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные данные управляющему или суду. Кроме того, в банкротстве не списываются долги по алиментам и обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью.

По статистике завершенные в январе-марте процедуры реструктуризации долгов и реализации имущества длились около полутора лет (560 дней), что на 10,7% больше, чем для процедур, оконченных год назад.

Доля случаев, в которых кредиторы ничего не получили по итогам процедуры, выросла с 72% до 74% за те же периоды, а доля должников, вошедших в процедуру без активов, пригодных для расчетов с кредиторами, осталась на уровне 94%. Процент погашения требований кредиторов немного снизился - с 6,8% до 6,1%.