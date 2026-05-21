Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории в 11-м классе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Планов по введению обязательного устного экзамена по истории для 11-классников для допуска к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) нет, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Про 11-й класс - пока в планах нет, значит, не думаем об этом, да, и не отвлекаемся на это. Обо всех изменениях, которые, если будут в будущем, мы обязательно задолго всех предупредим", - сказал Музаев в ходе "горячей линии" в четверг.

Он отметил, что обязательный устный экзамен по истории для девятиклассников будет полноценным экзаменом, он будет проходить в феврале. Темы, которые не успеют пройти школьники, не войдут в экзамен.

"В случае с историей - это решаемая задача, потому что у нас уже есть единые учебники по истории, и мы понимаем, что вся страна учится по единым программам, по единому учебнику. И мы точно знаем, на какой период какие вопросы и параграфы там ещё не будут, например, пройдены. (...) Федеральная служба педагогических измерений чётко будет это отслеживать", - отметил Музаев.

3 марта министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах с 2027/2028 учебного года введут устный экзамен по истории для всех учеников девятого класса. Он отметил, что на экзамене по истории будет проверяться, "как думает, размышляет школьник". Кравцов добавил, что "устный экзамен будет проводиться в форме допуска к государственной итоговой аттестации".