Поиск

Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории в 11-м классе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Планов по введению обязательного устного экзамена по истории для 11-классников для допуска к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) нет, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Про 11-й класс - пока в планах нет, значит, не думаем об этом, да, и не отвлекаемся на это. Обо всех изменениях, которые, если будут в будущем, мы обязательно задолго всех предупредим", - сказал Музаев в ходе "горячей линии" в четверг.

В РоссииРособрнадзор заявил, что устный экзамен по истории для 9-х классов апробируют в регионахЧитать подробнее

Он отметил, что обязательный устный экзамен по истории для девятиклассников будет полноценным экзаменом, он будет проходить в феврале. Темы, которые не успеют пройти школьники, не войдут в экзамен.

"В случае с историей - это решаемая задача, потому что у нас уже есть единые учебники по истории, и мы понимаем, что вся страна учится по единым программам, по единому учебнику. И мы точно знаем, на какой период какие вопросы и параграфы там ещё не будут, например, пройдены. (...) Федеральная служба педагогических измерений чётко будет это отслеживать", - отметил Музаев.

3 марта министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах с 2027/2028 учебного года введут устный экзамен по истории для всех учеников девятого класса. Он отметил, что на экзамене по истории будет проверяться, "как думает, размышляет школьник". Кравцов добавил, что "устный экзамен будет проводиться в форме допуска к государственной итоговой аттестации".

Рособрнадзор ЕГЭ Анзор Музаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банкам рекомендовано проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм

Порядка 80% содержания поменялось в ЕГЭ с 2013 года

Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

 Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории в 11-м классе

Участникам ПМЭФ впервые с 2021 года не нужно сдавать ПЦР-тесты

В Сызрани в результате атаки БПЛА пострадал жилой сектор

На учениях ядерных сил в РФ прошли мероприятия по приведению в готовность к пускам ракет

"Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

 "Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

Российские военные нейтрализовали в ночь на четверг 121 беспилотник ВСУ

Два человека погибли при атаке беспилотников на Сызрань
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9508 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2270 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов