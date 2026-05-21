Банкам рекомендовано проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, говорится в письме, опубликованном на сайте регулятора.

Банкам предлагается ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

Среди таких признаков - значительный объем внесения наличных на счет клиента-физлица, например, в совокупном объеме не менее 5 млн рублей в течение 30 дней, и высокая доля таких операций (не менее 70% от кредитового оборота клиента без учета переводов собственных денежных средств) с последующим их расходованием за небольшой период времени путем перевода большей части за рубеж.

Еще один признак - проведение в течение месяца не менее 10 операций по внесению наличных на счет физлица, каждая из которых на сумму свыше 100 тысяч рублей с последующим переводом за рубеж большей части этих средств за короткий период времени, например, в течение 10 дней.

Меры не коснутся клиентов - физических лиц, в отношении которых банк располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств или другого имущества.

Признак, на который рекомендуется обращать внимание в отношении клиентов юрлиц или ИП, это внесение на счет клиента-юрлица, который является нерезидентом, в течение 30 дней наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 30 млн рублей. А также внесение на счет клиента - юрлица, являющегося резидентом, или ИП в течение 30 дней наличных в сумме, равной или превышающей 30 млн рублей, при условии, что данная сумма значительно превышает среднемесячные обороты по счетам данного клиента - юридического лица или индивидуального предпринимателя за предшествующие 3 месяца.

Предлагаемые подходы соответствуют рекомендациям ФАТФ (FATF, Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), в которых особое внимание уделяется вопросам установления сведений об источниках происхождения денежных средств при реализации процедур надлежащей проверки клиентов, отмечает ЦБ.

FATF ФАТФ Банк России ЦБ РФ
