Участникам ПМЭФ впервые с 2021 года не нужно сдавать ПЦР-тесты

Исключение одно: тест потребуется для участия в пленарном заседании

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Для участия в Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году, кроме пленарного заседания, не нужно будет проходить ПЦР-тестирование, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете ПМЭФ.

"В этом году сдавать ПЦР не надо. Он будет необходим только для участия в пленарном заседании", - отметил собеседник агентства.

Все участники и представители СМИ проходили ПЦР-тестирование на ковид, грипп и ОРВИ с 2021 года. В 2020 году из-за пандемии коронавируса форум не проводился.

ПМЭФ Петербург коронавирус
