Военные сообщили о продвижении группировки "Восток" вглубь украинской обороны

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ, в течение суток нанесли удары по украинским подразделениям в Днепропетровской и Запорожской областях, заявили в Минобороны России в четверг.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка нанесла удары по трем бригадам и полку ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.

"ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты и шесть автомобилей", - сказано в сообщении.

