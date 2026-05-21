Минобороны сообщило об ударе по центру подготовки специалистов беспилотных систем ВСУ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по центру подготовки специалистов беспилотных систем ВСУ, сообщили в четверг в министерстве обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение центру подготовки специалистов беспилотных систем", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ сообщили, что за сутки нанесены удары по используемым в интересах ВСУ объектам топливно-энергетической инфраструктуры, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинской армии в 148 районах.

Минобороны РФ
