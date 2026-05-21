Средства ПВО сбили более 500 беспилотников ВСУ за сутки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток уничтожили 516 беспилотников самолетного типа вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 516 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства обороны.

По информации ведомства, всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета и 150 139 беспилотников армии Украины.