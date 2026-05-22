Два человека погибли в результате пожара в Красноярском крае

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Пожар в садовом обществе в Канске Красноярского края унес жизни двоих человек, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В ходе ликвидации возгорания и разбора конструкций были обнаружены тела двух человек, личности которых в настоящее время устанавливаются", - говорится в сообщении.

Огонь охватил жилой дом и два садовых строения с хозяйственными постройками, общая площадь пожара составила 200 кв. метров. В тушении пожара были задействованы 24 человека и семь единиц техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. На месте работает следственно-оперативная групп