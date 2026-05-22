Из-за атаки БПЛА перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Движение транспорта перекрыли на выезде из Ярославля в сторону Москвы после из-за атаки беспилотников, сообщил глава региона Михаил Евраев.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок в указанном направлении.

В ночь на 19 мая власти также ограничивали движение транспорта на выезде из Ярославля после атаки БПЛА.