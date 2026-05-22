Поиск

Из-за атаки БПЛА перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Движение транспорта перекрыли на выезде из Ярославля в сторону Москвы после из-за атаки беспилотников, сообщил глава региона Михаил Евраев.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок в указанном направлении.

В ночь на 19 мая власти также ограничивали движение транспорта на выезде из Ярославля после атаки БПЛА.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 мая 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Евраев Ярославль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Из-за атаки БПЛА перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы

Аэропорт Шереметьево возобновил работу, Жуковский - приостановил

В МИД РФ не видят оснований для рассуждений о замедлении диалога с США

Уничтожено два летевших на Москву беспилотника

Шереметьево и Внуково работают по согласованию с соответствующими органами

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до трех

Что произошло за день: четверг, 21 мая

Минобороны РФ сообщило о пусках ракет "Ярс", "Кинжал", "Циркон", "Синева" на учениях ядерных сил

Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

 Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

"Роскосмос" сообщил о возможности использовать ракету "Союз-5" для пилотируемых миссий
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9515 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2276 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов