Поиск

В МИД РФ не видят оснований для рассуждений о замедлении диалога с США

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Учитывая текущую динамику и интенсивность контактов между Россией и США на разных уровнях, рассуждать о замедлении двустороннего диалога нет оснований, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Ведомости".

"Не видим оснований, учитывая текущую динамику и интенсивность контактов между Россией и США на разных уровнях, рассуждать о замедлении двустороннего диалога. Скорее, следует отметить, что, сравнительно быстро продвинувшись в прошлом году на тех направлениях, где многолетний простой был очевиден и наносил ущерб обеим сторонам, мы переходим к решению более многоплановых, уходящих корнями в сложные политико-правовые перипетии проблем в отношениях", - отметил Рябков.

"Ничего невозможного тут нет, но для успеха с обеих сторон потребуется политическая воля и готовность смотреть на вещи трезво, не встраивая их в искаженную геополитической конъюнктурой "картинку", как были склонны поступать предшественники нынешней администрации США", - добавил он.

Новость дополняется

МИД РФ Сергей Рябков США диалог
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МИД РФ не видят оснований для рассуждений о замедлении диалога с США

Уничтожено два летевших на Москву беспилотника

Шереметьево и Внуково работают по согласованию с соответствующими органами

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до трех

Что произошло за день: четверг, 21 мая

Минобороны РФ сообщило о пусках ракет "Ярс", "Кинжал", "Циркон", "Синева" на учениях ядерных сил

Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

 Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

"Роскосмос" сообщил о возможности использовать ракету "Союз-5" для пилотируемых миссий

Лукашенко и Путин по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил

Беглов попросил с пониманием отнестись к ограничениям мобильного интернета в Петербурге
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9514 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2276 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов