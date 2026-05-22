В МИД РФ не видят оснований для рассуждений о замедлении диалога с США

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Учитывая текущую динамику и интенсивность контактов между Россией и США на разных уровнях, рассуждать о замедлении двустороннего диалога нет оснований, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Ведомости".

"Не видим оснований, учитывая текущую динамику и интенсивность контактов между Россией и США на разных уровнях, рассуждать о замедлении двустороннего диалога. Скорее, следует отметить, что, сравнительно быстро продвинувшись в прошлом году на тех направлениях, где многолетний простой был очевиден и наносил ущерб обеим сторонам, мы переходим к решению более многоплановых, уходящих корнями в сложные политико-правовые перипетии проблем в отношениях", - отметил Рябков.

"Ничего невозможного тут нет, но для успеха с обеих сторон потребуется политическая воля и готовность смотреть на вещи трезво, не встраивая их в искаженную геополитической конъюнктурой "картинку", как были склонны поступать предшественники нынешней администрации США", - добавил он.

