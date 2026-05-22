Девять округов Херсонской области полностью обесточены после атаки БПЛА

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Полностью обесточены девять округов Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА", - написал Сальдо в своем канале в Мах в пятницу.

По его информации отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО.

"Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", - добавил губернатор.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.