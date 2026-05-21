Что произошло за день: четверг, 21 мая

Учения ядерных сил России и Белоруссии, последствия атаки БПЛА на Сызрань, рекомендация банкам проверять случаи внесения больших сумм наличных, похолодание в Москве

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В четверг на учениях ядерных сил состоялись практические пуски МБР "Ярс" и "Синева", гиперзвуковых ракет комплексов "Циркон" и "Кинжал". Белорусские военные провели пуск ракеты комплекса "Искандер". Задачи совместных ядерных учений России и Белоруссии выполнены полностью, заявил президент РФ Владимир Путин.

- Путин назвал использование ядерного оружия исключительной мерой обеспечения национальной безопасности.

- В Кремле заявили, что рисков сокращения поставок топлива внутри страны на фоне атак БПЛА нет.

- В Сызрани в результате утренней атаки БПЛА пострадал жилой сектор. Ранее сообщалось о двух погибших.

- ЦБ РФ рекомендовал банкам проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм наличных и обращать внимание на характерные признаки: внесение не менее 5 млн рублей в течение 30 дней и высокая доля таких операций с последующим быстрым расходованием путем перевода большей части за рубеж.

- Тринадцатилетний фигурист Александр Плющенко подтвердил, что будет выступать за сборную Азербайджана.

- Пятница станет последним жарким днем в Москве на ближайшее время: в выходные будет не больше плюс 25 градусов, в начале недели придет похолодание.