Поиск

Что произошло за день: четверг, 21 мая

Учения ядерных сил России и Белоруссии, последствия атаки БПЛА на Сызрань, рекомендация банкам проверять случаи внесения больших сумм наличных, похолодание в Москве

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В четверг на учениях ядерных сил состоялись практические пуски МБР "Ярс" и "Синева", гиперзвуковых ракет комплексов "Циркон" и "Кинжал". Белорусские военные провели пуск ракеты комплекса "Искандер". Задачи совместных ядерных учений России и Белоруссии выполнены полностью, заявил президент РФ Владимир Путин.

- Путин назвал использование ядерного оружия исключительной мерой обеспечения национальной безопасности.

- В Кремле заявили, что рисков сокращения поставок топлива внутри страны на фоне атак БПЛА нет.

- В Сызрани в результате утренней атаки БПЛА пострадал жилой сектор. Ранее сообщалось о двух погибших.

- ЦБ РФ рекомендовал банкам проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм наличных и обращать внимание на характерные признаки: внесение не менее 5 млн рублей в течение 30 дней и высокая доля таких операций с последующим быстрым расходованием путем перевода большей части за рубеж.

- Тринадцатилетний фигурист Александр Плющенко подтвердил, что будет выступать за сборную Азербайджана.

- Пятница станет последним жарким днем в Москве на ближайшее время: в выходные будет не больше плюс 25 градусов, в начале недели придет похолодание.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 21 мая

Минобороны РФ сообщило о пусках ракет "Ярс", "Кинжал", "Циркон", "Синева" на учениях ядерных сил

Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

 Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

"Роскосмос" сообщил о возможности использовать ракету "Союз-5" для пилотируемых миссий

Лукашенко и Путин по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил

Беглов попросил с пониманием отнестись к ограничениям мобильного интернета в Петербурге

В регламенте Госдумы отразят нормы о недопущении конфликта интересов депутатов

Минпросвещения внедрит с нового учебного года трехуровневую систему оценки поведения в школах

 Минпросвещения внедрит с нового учебного года трехуровневую систему оценки поведения в школах
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2276 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9511 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов