Что произошло за день: четверг, 21 мая
Учения ядерных сил России и Белоруссии, последствия атаки БПЛА на Сызрань, рекомендация банкам проверять случаи внесения больших сумм наличных, похолодание в Москве
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- В четверг на учениях ядерных сил состоялись практические пуски МБР "Ярс" и "Синева", гиперзвуковых ракет комплексов "Циркон" и "Кинжал". Белорусские военные провели пуск ракеты комплекса "Искандер". Задачи совместных ядерных учений России и Белоруссии выполнены полностью, заявил президент РФ Владимир Путин.
- Путин назвал использование ядерного оружия исключительной мерой обеспечения национальной безопасности.
- В Кремле заявили, что рисков сокращения поставок топлива внутри страны на фоне атак БПЛА нет.
- В Сызрани в результате утренней атаки БПЛА пострадал жилой сектор. Ранее сообщалось о двух погибших.
- ЦБ РФ рекомендовал банкам проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм наличных и обращать внимание на характерные признаки: внесение не менее 5 млн рублей в течение 30 дней и высокая доля таких операций с последующим быстрым расходованием путем перевода большей части за рубеж.
- Тринадцатилетний фигурист Александр Плющенко подтвердил, что будет выступать за сборную Азербайджана.
- Пятница станет последним жарким днем в Москве на ближайшее время: в выходные будет не больше плюс 25 градусов, в начале недели придет похолодание.