МЧС приостановило работы на месте обрушения в вузе в ЛНР из-за угрозы повторной атаки

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Спасатели приостановили поисково-спасательные работы на месте обрушения учебного корпуса и общежития филиала Луганского педагогического университета в Старобельске в ЛНР из-за угрозы повторной атаки, сообщили в МЧС России.

"Из-за угрозы повторной атаки в Старобельске на месте обрушения общежития проведение поисково-спасательных работ приостановлено", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины в ночь на пятницу атаковали учебный корпус и общежитие филиала Луганского педагогического университета в Старобельске Луганской Народной Республики, в результате атаки ранены 35 человек.

Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, в момент удара в зданиях находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

В настоящий момент из-под завалов извлечено тело одного погибшего и трое выживших.