Поиск

МЧС приостановило работы на месте обрушения в вузе в ЛНР из-за угрозы повторной атаки

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Спасатели приостановили поисково-спасательные работы на месте обрушения учебного корпуса и общежития филиала Луганского педагогического университета в Старобельске в ЛНР из-за угрозы повторной атаки, сообщили в МЧС России.

"Из-за угрозы повторной атаки в Старобельске на месте обрушения общежития проведение поисково-спасательных работ приостановлено", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины в ночь на пятницу атаковали учебный корпус и общежитие филиала Луганского педагогического университета в Старобельске Луганской Народной Республики, в результате атаки ранены 35 человек.

Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, в момент удара в зданиях находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

В настоящий момент из-под завалов извлечено тело одного погибшего и трое выживших.

ЛНР Старобельск МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Омбудсмен сообщила о четырех погибших при ударе по общежитию в ЛНР

МЧС приостановило работы на месте обрушения в вузе в ЛНР из-за угрозы повторной атаки

Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на 400 дней

 Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на 400 дней

Тело погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося общежития в ЛНР

В ЛНР 35 человек пострадали из-за удара ВСУ по учебному корпусу вуза и общежитию

Пашинян заверил, что Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию

 Пашинян заверил, что Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию

Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Челябинской области

Семь вагонов с углем сошли с рельсов в Кузбассе

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 217 беспилотников ВСУ

Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9521 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2279 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов