Поиск

Число пострадавших при ударе по учебному корпусу и общежитию в ЛНР выросло до 39

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по учебному корпусу и общежитию филиала Луганского педагогического университета в Старобельске Луганской Народной Республики возросло до 39, среди них есть погибшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На настоящий момент известно о 39 пострадавших, среди которых есть и погибшие", - говорится в сообщении Пасечника, опубликованном в канале Администрации главы ЛНР в мессенджере Max.

Ранее власти ЛНР сообщили, что ВСУ в ночь на пятницу атаковали учебный корпус и общежитие филиала Луганского педагогического университета в Старобельске. По информации Пасечника, в момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Пасечник сообщал о 35 пострадавших в результате удара. В МЧС РФ заявляли, что из-под завалов извлечено тело одного погибшего.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова ранее написала в своем канале в мессенджере Max, что, "по предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести".

В больницы ЛНР доставлены восемь пострадавших, трое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, добавил он.

Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета, подведомственного Минпросвещения России, сообщила пресс-служба министерства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 мая 2026 года Военная операция на Украине
ЛНР Леонид Пасечник Старобельск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В суды подано свыше 700 исков о возврате государству участков в заповедников

 В суды подано свыше 700 исков о возврате государству участков в заповедников

Число пострадавших при ударе по учебному корпусу и общежитию в ЛНР выросло до 39

Омбудсмен сообщила о четырех погибших при ударе по общежитию в ЛНР

МЧС приостановило работы на месте обрушения в вузе в ЛНР из-за угрозы повторной атаки

Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на 400 дней

 Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на 400 дней

Тело погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося общежития в ЛНР

В ЛНР 35 человек пострадали из-за удара ВСУ по учебному корпусу вуза и общежитию

Пашинян заверил, что Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию

 Пашинян заверил, что Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию

Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Челябинской области

Семь вагонов с углем сошли с рельсов в Кузбассе
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 153 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9526 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2280 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов