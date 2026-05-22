Число пострадавших при ударе по учебному корпусу и общежитию в ЛНР выросло до 39

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по учебному корпусу и общежитию филиала Луганского педагогического университета в Старобельске Луганской Народной Республики возросло до 39, среди них есть погибшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На настоящий момент известно о 39 пострадавших, среди которых есть и погибшие", - говорится в сообщении Пасечника, опубликованном в канале Администрации главы ЛНР в мессенджере Max.

Ранее власти ЛНР сообщили, что ВСУ в ночь на пятницу атаковали учебный корпус и общежитие филиала Луганского педагогического университета в Старобельске. По информации Пасечника, в момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Пасечник сообщал о 35 пострадавших в результате удара. В МЧС РФ заявляли, что из-под завалов извлечено тело одного погибшего.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова ранее написала в своем канале в мессенджере Max, что, "по предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести".

В больницы ЛНР доставлены восемь пострадавших, трое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, добавил он.

Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета, подведомственного Минпросвещения России, сообщила пресс-служба министерства.