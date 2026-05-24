Мишустин заявил, что РФ не позволит предать забвению жестокие преступления нацистов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился с приветствием к участникам, организаторам и гостям III Международного антифашистского форума обратился.

"Сегодня представители общественных организаций и движений из разных российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья собрались, чтобы отдать дань памяти всем, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, боролся с фашизмом и японским милитаризмом, отстоял свободу и независимость Отечества, принес мир народам Европы", - говорится в приветствии, размещенном в воскресенье на сайте правительства РФ.

По слова Мишустина, "подвиг победителей является примером силы духа, сплоченности и патриотизма, объединяет и помогает противостоять современным вызовам". "Мы храним правду о жертвах нацизма и воинах-освободителях. И не позволим предать забвению жестокие преступления, пересмотреть итоги Второй мировой войны", - подчеркнул премьер.

"За свою многовековую историю Россия не раз проходила через тяжелейшие испытания. И благодаря единству многонационального народа всегда одерживала победу, становилась сильнее. Убеждён, что форум станет действенной площадкой для конструктивных дискуссий и содержательного диалога во имя мира, безопасности и благополучия на планете", - добавил Мишустин.

Премьер-министр РФ пожелал участникам форума успешной работы.