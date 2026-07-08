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Государству переданы 97 объектов недвижимости бывшего судьи Момотова и связанных с ним лиц

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Приставы Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов исполнили решение суда и обратили в доход государства имущество бывшего судьи Верховного суда России Виктора Момотова.

"Суд обратил в доход Российской Федерации 97 объектов недвижимости, расположенных в Краснодаре, Воронеже, Москве, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и Вологде", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В частности, в госсобственность перешли два участка в Ростове-на-Дону и Вологде, принадлежавших экс-судье, 18 участков, оформленных на его сына, и 77 земельных участков и помещений, оформленных на аффилированного предпринимателя.

В октябре 2025 года Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал, что активы бывшего председателя Совета судей России Виктора Момотова и ряда аффилированных с ним лиц получены коррупционным путем и конфисковал их в пользу государства.

Генпрокуратура установила, что Момотов в период замещения должности судьи Верховного суда "занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства". Момотов отвергает претензии Генпрокуратуры и настаивает, что бизнесом не занимался и не злоупотреблял полномочиями.

Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году. В 2016 году был избран председателем Совета судей России, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. В октябре 2025 года стало известно об отставке Момотова. В мае 2026 года Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его отставку.

Генпрокуратура Верховный суд Виктор Момотов ФССП
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