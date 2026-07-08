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В Херсонской области сообщили, что движение грузовиков по трассе "Новороссия" стабилизируется

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Движение грузового транспорта по федеральной трассе Р-280 "Новороссия" стабилизируется, усилена работа ПВО, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в среду.

"Постепенно стабилизируется движение грузового транспорта по трассе Р-280 "Новороссия": усилены меры безопасности, увеличено количество мобильных огневых групп и средств ПВО", - написал Сальдо в своем канале в Max.

Трасса Р-280 "Новороссия" проходит по территориям Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и Ростовской области от Симферополя до Ростова-на-Дону. Ее протяженность превышает 630 км. Трасса является альтернативным сухопутным маршрутом на Крымский полуостров - легковым автомобилям и автобусам также разрешается проезжать по Крымскому мосту с обязательным прохождением досмотра перед въездом на него.

Владимир Сальдо Херсонская область трасса Новороссия
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