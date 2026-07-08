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МВД предупредило о поиске мошенниками жертв через знакомых блогеров и группы

МВД предупредило о поиске мошенниками жертв через знакомых блогеров и группы
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Мошенники начали применять новую тактику вовлечения россиян в финансовые аферы, используя общие интересы в соцсетях как предлог для знакомства, сообщает МВД.

По данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) ведомства, мошенники начинают общение с незнакомыми пользователями, представляясь подписчиками одних и тех же блогеров, участниками аналогичных сообществ или людьми со схожими хобби. Такой подход создает у жертвы иллюзию случайного и безопасного знакомства.

"Преступники постепенно выстраивают доверительные отношения, задают личные вопросы, выясняют уровень дохода, интерес к инвестициям, работе или криптовалюте. Спустя некоторое время общение переводится к предложениям "выгодного заработка", инвестиционным проектам или другим мошенническим схемам", - говорится в сообщении.

Основные признаки подобных аккаунтов: недавняя регистрация, смена имени или фотографии профиля, быстрое переключение на личные темы и отсутствие понятной причины для знакомства.

Ведомство рекомендует: если незнакомый человек вскоре после начала общения начинает обсуждать финансовые вопросы или предлагает способы заработка, диалог следует немедленно прекратить и заблокировать собеседника.

МВД УБК МВД
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