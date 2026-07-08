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В Нижнекамске после атаки БПЛА повреждения получили несколько предприятий

Есть пострадавшие, их количество не названо, они получили легкие травмы

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Нижнекамске несколько предприятий получили повреждения в результате массированной атаки беспилотников на Закамский регион Татарстана, сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.

"Специальные службы на месте оперативно устраняют последствия, - говорится в сообщении. - На некоторых участках есть пострадавшие. Травмы легкой степени. Им оказана вся необходимая медицинская помощь".

В Тукаевском районе республики атаке подвергся частный жилой дом, в результате чего пострадали два человека: "Оперативно прибывшая бригада медиков оказала первую помощь, жизни людей ничего не угрожает".

Ликвидация последствий атаки и оказание помощи пострадавшим находятся на контроле глав районов по поручению Минниханова.

Для аэропорта Нижнекамска в течение четырех часов этим утром действовали ограничения на прием и отправку рейсов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июля 2026 года Военная операция на Украине
Нижнекамск Татарстан Тукаевский район
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