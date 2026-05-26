Шойгу отметил, что страны Прибалтики не сбили ни одного дрона ВСУ над своей территорией

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Страны Прибалтики не сбили ни одного украинского беспилотника, которые летят над их территорией для атак северо-западных регионов России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Они фактически ни одного не сбили, они там падают у них с периодичностью, на их территории, и в этом почему-то обвиняют Россию. Нас можно обвинить, наверное, только в той части, что у нас система противовоздушной обороны работает, и тут есть, чему учиться",- сказал Шойгу журналистам во вторник.

"Тут существует два варианта: либо у вас полное отсутствие системы противовоздушной обороны, и вы ничего не видите и не слышите, либо вы соучастники, выбор за ними", - отметил секретарь СБ РФ.

По его данным, беспилотники идут через страны Прибалтики в сторону северо-запада России.

Он также отметил, что в ходе проведения специальной военной операции РФ отражает атаки и с применением нового оружия.

"Появляется все новое и новое оружие, и хотелось бы, чтобы его не было", - сказал Шойгу.