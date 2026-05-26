Поиск

Шойгу отметил, что страны Прибалтики не сбили ни одного дрона ВСУ над своей территорией

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Страны Прибалтики не сбили ни одного украинского беспилотника, которые летят над их территорией для атак северо-западных регионов России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Они фактически ни одного не сбили, они там падают у них с периодичностью, на их территории, и в этом почему-то обвиняют Россию. Нас можно обвинить, наверное, только в той части, что у нас система противовоздушной обороны работает, и тут есть, чему учиться",- сказал Шойгу журналистам во вторник.

"Тут существует два варианта: либо у вас полное отсутствие системы противовоздушной обороны, и вы ничего не видите и не слышите, либо вы соучастники, выбор за ними", - отметил секретарь СБ РФ.

По его данным, беспилотники идут через страны Прибалтики в сторону северо-запада России.

Он также отметил, что в ходе проведения специальной военной операции РФ отражает атаки и с применением нового оружия.

"Появляется все новое и новое оружие, и хотелось бы, чтобы его не было", - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу Прибалтика Совбез РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РСПП предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от терактов

МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии в РФ

 МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии в РФ

Глава Минздрава отметил дефицит прорывных научных идей в медицине

РАН рекомендует довести долю расходов на фундаментальную науку до 0,4% ВВП к 2030 году

СКР планирует дополнить Уголовный кодекс статьей о незаконном майнинге

 СКР планирует дополнить Уголовный кодекс статьей о незаконном майнинге

Россия ведет переговоры об экспорте самолетов Су-34, Су-35 и Су-57

 Россия ведет переговоры об экспорте самолетов Су-34, Су-35 и Су-57

В ФСВТС сообщили о переговорах с Индией по дополнительной партии С-400

"Роснефтегаз" в 2025 году обеспечил более трети поступлений дивидендов в федеральный бюджет
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2334 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов