Кремль не в курсе реакции США на предупреждение МИД РФ об ударах по военным объектам в Киеве

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что пока не располагают реакцией Вашингтона на предупреждение МИД РФ о начале системных ударов по военным объектам в Киеве.

МИД РФ анонсировал удары по центрам принятия решений и по объектам ВПК в Киеве

"Пока такой информацией мы не располагаем. Мы слышали некоторые официальные заявления европейских столиц, от представителей Евросоюза в Киеве. Здесь для нас приоритетным является то предупреждение, которое направили мы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, располагают ли в Москве официальной реакцией американских властей на предупреждение о предстоящих ударах.

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли заявление МИД РФ с предупреждением о планируемых ударах по объектам в Киеве то, что они будут ежедневными, представитель Кремля ответил: "Системность - это не периодичность, это не равняется периодичности системность. В заявлении МИД все исчерпывающе было сказано".

